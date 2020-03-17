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Умтити заинтересовал два клуба Серии А – Барселона хочет продать француза

18:43 34 Читати українською
Умтити заинтересовал два клуба Серии А – Барселона хочет продать француза
Самюэль Умтити / EFE

Защитник Барселоны Самюэль Умтити во время ближайшего трансферного окна может перебатися в Италию.

После того, как стало известно, что "сине-гранатовые" намерены избавиться от центрбека, активизировались клубы, которые хотят его приобрести.

Барселона хочет избавиться от Умтити – в клубе определились с потенциальной заменой

В список претендентов на чемпиона мира добавились Ювентус и Интер, информирует Calciomercato. Оба клуба готовы составить конкуренцию Арсеналу и Манчестер Юнайтед, которые уже давно заинтересованы в приобретении Умтити.

Напомним, 26-летний защитник после серии повреждений потерял место в основе "сине-гранатовых". В текущем сезоне француз сыграл за Барселону 16 матчей во всех турнирах. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.

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