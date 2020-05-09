Умтити хватило одной тренировки, чтобы снова травмироваться

Защитник испанской Барселоны Самюэль Умтити получил очередную травму на тренировке команды в пятницу.

Французский центрбек выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный твиттер клуба.

Барселона возобновила тренировки на базе клуба

У Умтити диагностировали повреждение правой голени. Срок восстановления 26-летнего француза пока неизвестен. "Блаугранас" лишь накануне возобновили тренировки на клубной базе в индивидуальном формате.

В нынешнем сезоне Самюэль Умтити из-за серии травм провел лишь 11 матчей в Ла Лиге.