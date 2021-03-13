Сегодня, 13 марта, не стало экс-футболиста Шахтера Ростислава Багдасарова, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital на своей странице в социальной сети Instagram.

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Скорее всего, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Именно из-за них ему пришлось повесить бутсы на гвоздь в 2017-м в возрасте 24 лет.

Багдасаров – воспитанник Шахтера. Именно в лагере "горняков" он и начал профессиональную карьеру в 2010 году. Выступал преимущественно за Шахтер-3. В 2015 году перешел в Колос, откуда через полгода перебрался в каменскую Сталь. Последней командой Ростислава был ковалевский Колос, который он покинул в 2017 году.

Имел игрок и опыт выступлений за сборные Украины разных возрастов (U-16, U-17 и U-18).

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