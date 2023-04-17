Луис Маркес так и не сумел побороть продолжительную болезнь.

Бывший игрок Бетиса Луис Маркес скончался от рака в понедельник, 17 апреля, в возрасте 51 года. Об этом информирует официальный сайт Бетиса. "Зелёно-белым" Маркес посвятил 11 лет своей игровой карьеры.

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В составе Бетиса Маркес провёл 202 матча и забил 16 мячей. Самым известным его голом стал забитый мяч в ворота Бургоса в 1992 году – благодаря ему "огурцы" вышли в элитный испанский дивизион (2:0). Впоследствии Луис участвовал вместе с командой в Кубке УЕФА и Кубке обладателей Кубков.

Маркес завершал свою карьеру в таких клубах как Вальядолид, Понтеведра и Реал Хаэн. Он выступал на позициях полузащитника и правого защитника.

В Испании Маркесу дали прозвище Шустер – за внешнее сходство с легендарным игроком сборной Германии Берндом Шустером.

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