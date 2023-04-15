В субботу в 29-м туре Примеры состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 29-й тур

Вильярреал – Вальядолид – 1:2

Голы: Капу, 74 – Амалла, 2, Эль-Ямик, 34

Атлетик – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Уильямс, 33, 70

Бетис – Эспаньол – 3:1

Голы: Перес, 27, Миранда, 34, Карвалью, 69 – Монтес, 48

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Вильярреал после победы над Реалом неожиданно проиграл аутсайдеру – Вальядолиду. Амалла уже на второй минуте закатил мяч в ворота "желтой субмарины", а гол Чуквуэзе забил в ответ отменили из-за офсайда. Вальядолид, в свою очередь, удвоил преимущество на 34-й минуте усилиями Эль-Ямика.

Весь второй тайм левантийцы провели с мячом в попытках прорваться к воротам гостей. Удалось лишь раз – с линии штрафной точно пробил Капу. Вальядолид отстоял победу, набрал 32 очка и оторвался от зоны вылета на 5 пунктов. Вильярреал ухудшил свои шансы на ЛЧ, оставшись в четырех очках от Сосьедада.

Впрочем, "чури-урдин" не смогли увеличить этот отрыв. Подопечные Иманоля Альгуасиля уступили в выездном дерби против Атлетика – Иньяки Уильямс оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов. Реал Сосьедад так ничем и не ответил.

"Львы" благодаря триумфу в баскском дерби приблизились к зоне еврокубков на расстояние четырех зачетных баллов. Их соседи из Сан-Себастьяна держатся в топ-4, однако конкуренты получили возможность сократить отставание.

Бетис своим шансом воспользовался, переиграв Эспаньол в родных стенах. "Вердибланкос" забили два гола до перерыва – на 27-й минуте Перес замкнул прострел от Энрике, а на 34-й он же ворвался на левый край штрафной и отблагодарил Энрике голевым пасом. Впрочем, через две минуты после перерыва каталонцы отыгрались благодаря удару Монтеса в падении через себя. 2:1!

Матч вообще был богатым на события. Моменты возникали у обоих ворот – в частности, Монтес мог и дубль оформить. Впрочем, "попугаи" своими шансами не воспользовались, а вот андалусийцы забили третий гол. Героем стал Карвалью, который принял передачу от Родри и с границы штрафной попал в дальний угол. 3:1!

Брейтвейт в компенсированное время мог возродить интригу, однако его гол не засчитали из-за офсайда. В итоге, Бетис празднует победу и сокращает отставание от Сосьедада до трех очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ