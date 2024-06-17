Фавориты продолжают в основном побеждать на Чемпионате Европы в Германии. "Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 16 06 2024.

Евро-2024

Словения спаслась с Данией, получив первую ничью на Евро-2024. Эриксен забил через 1100 дней после остановки сердца. По сути это первая серьезная неожиданность на турнире, где фавориты не собираются терять очки с первых же туров.

Англия едва не оконфузилась против Сербии в матче Евро-2024. Беллингем выступил в роли наследника Зидана, разочарование от большинства других звезд, хотя оборона Саутгейта в целом в своем неплохом духе даже после потери Магуайра.

Нидерланды добили Польшу. Провал украинца компенсировал тренер, дубль ассистов защитника и машина времени для Реброва.

Украина

Ребров окончательно определился с судьбой Миколенко на стартовый матч Евро-2024 против Румынии. В первом туре придется что-то придумывать, чтобы решать вопрос основного левого защитника.

Румыния – Украина: пресс-конференция Сергея Реброва. Главный тренер рассказал о травме Миколенко, силу соперника и дополнительную мотивацию.

Украина триумфовала на турнире перед Олимпиадой – шедевральный ассист Сикана, тревожный второй тайм и победа в послематчевой серии пенальти.

Жирона назвала четкую цену за Довбика, которая удивила Атлетико. Лишь 40 миллионов евро будет маловато.

Полесье подписало капитана боснийской сборной, который достаточно много забивает за молодежную команду своей страны.