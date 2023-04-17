Умер легендарный экс-форвард Динамо, который забивал Барселоне
17 апреля 11:14 - Читати українською
Невосполнимая потеря постигла украинское футбольное сообщество.
В возрасте 50 лет перестало биться сердце бывшего форварда Динамо Павла Шкапенко, сообщает Telegram-канал Бомбардир.
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Причины смерти не раскрываются. Шкапенко больше всего запомнился выступлениями за Динамо, где провел 6 сезонов, в каждом из которых становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок Украины. Также Павел забивал в ворота Барселоны в Лиге чемпионов.
Кроме этого Шкапенко поиграл за запорожский Металлург и ЦСКА Киев, а также за сборную Украины. У бывшего футболиста осталось две дочери.
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