В возрасте 89 лет скончался полузащитник тогдашней Бундестим Хорст Эккель, сообщает пресс-служба DFB.

Умер легенда Ливерпуля, выигравший три Кубка чемпионов

Главным клубом в его карьере был Кайзерслаутерн – 213 матчей, 64 гола и два титула чемпиона Германии. Вместе со сборной Эккель поехал на чемпионат мира 1954 года, который принимала Швейцария. В финале представители послевоенной ФРГ сошлись с золотым поколением венгров, в атаке которых гремели Пушкаш и Кочиш. Немцы одержали сенсационную победу 3:2, завоевав свой первый титул чемпиона мира.

Добавим, что Эккель был самым молодым игроком ФРГ в финале и именно он последним покинул этот мир.

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