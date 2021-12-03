У віці 89 років помер півзахисник тодішньої Бундестім Хорст Еккель, повідомляє прес-служба DFB.

Помер легенда Ліверпуля, який виграв три Кубки чемпіонів

Головним клубом у його кар'єрі був Кайзерслаутерн – 213 матчів, 64 голи і два титули чемпіона Німеччини. Разом зі збірною Еккель поїхав на чемпіонат світу 1954 року, який приймала Швейцарія. У фіналі представники повоєнної ФРН зійшлися із золотим поколінням угорців, в атаці яких гриміли Пушкаш і Кочіш. Німці здобули сенсаційну перемогу 3:2, завоювавши свій перший титул чемпіона світу.

Додамо, що Еккель був наймолодшим гравцем ФРН у фіналі і саме він останнім покинув цей світ.

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