Легенда "красных" умер в возрасте 70 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Умер культовый российский тренер, приведший Зарю к единственному чемпионству

Кеннеди начинал карьеру в Арсенале, с которым успел выиграть чемпионат, Кубок Англии и Кубок ярмарок. В 1974-м хавбек подписал контракт с главным клубом своей жизни – Ливерпулем. В течение 8 лет Кеннеди наиграл за мерсисайдцев 393 матча и забил 72 мяча. Список трофеев также впечатляет – 5 чемпионств Англии, Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок лиги и 3 Кубка чемпионов. Доигрывал полузащитник в низших дивизионах Англии и кипрском Пезопорикосе.

Отмечается, что Рэй Кеннеди долго страдал болезнью Паркинсона, которая беспокоила его еще во времена игровой карьеры.

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