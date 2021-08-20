Печальную весть сообщила в своих соцсетях жена футболиста – Ребекка Тавареш. Причины смерти не называются. Жоау Роберто Тавареш умер у себя на родине – в Бразилии.

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"Вас всегда будут помнить с этой улыбкой и страстным отношением к своему делу. Я благодарю Бога за привилегию быть знакомой с Вами. Ваши внуки будут знать, какой замечательный у них был дедушка. Люблю Вас", – написала Ребекка.

Стоит заметить, что уже завтра, 21 августа, у Ливерпуля запланирован очередной матч АПЛ против Бернли. В первом туре с Норвичем (3:0) Фабиньо сыграл заключительные полчаса.

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