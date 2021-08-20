Сумну звістку повідомила у своїх соцмережах дружина футболіста – Ребекка Тавареш. Причини смерті не називаються. Жоау Роберто Тавареш помер у себе на батьківщині – у Бразилії.

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"Вас завжди будуть пам'ятати з цією посмішкою та пристрасним ставленням до своєї справи. Я дякую Богу за привілей бути знайомою з Вами. Ваші онуки будуть знати, який чудовий у них був дідусь. Люблю Вас", – написала Ребекка.

Варто зауважити, що вже завтра, 21 серпня, у Ліверпуля запланований черговий матч АПЛ проти Бернлі. У першому турі з Норвічем (3:0) Фабінью відіграв завершальні півгодини.

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