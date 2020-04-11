Умер отец Йовичевича – он был легендой хорватского футбола

Чедо Йовичевич (в центре) с сыном и внуками

Печальная весть пришла из Хорватии – не стало известного футболиста и тренера Чедо Йовичевича.

11 апреля скончался легендарный хорватский защитник Чедо Йовичевич, сообщает издание Sportske Novosti.

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Отец экс-тренера Карпат Игора Йовичевича умер на 68-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни в семейном кругу. В составе загребского Динамо, в которое Чедо перешел из черногорского Ловчена, провел 390 поединков и забил 11 голов. В 1980 году завоевал с командой Кубок Югославии.

После завершения карьеры футболиста работал тренером молодежной команды Динамо. Также тренировал хорватские Славонию и Самобор и сербский Радник. Затем 5 лет работал тренером в молодежном центре Реала. В 1996 г. был в структуре Вальядолида, а затем самостоятельно тренировал испанские команды Херес, Самору и Марбелью.

К слову, сын Чедо – Игор – сейчас возглавляет вторую команду Динамо, а внуки Филипп и Маркос играют в молодежных составах загребского клуба.

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