Экс-игрок Таврии и Зари умер в оккупированном Крыму

Ушел из жизни бывший игрок целого ряда украинских клубов Павел Скорик.

Трагичное известие сообщил бывший одноклубник Скорика Сергей Чуйченко, передает UA-Футбол.

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Отмечается, что Павел скончался из-за онкологической болезни в возрасте 51 года. В последнее время Павел Скорик выступал на любительском уровне в одной из крымских команд ветеранов футбола.

Добавим, что украинец выступал за Полесье, севастопольскую Чайку, Таврию, Полиграфтехнику, Нефтехимик, Зарю, Верховину и Химик.

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