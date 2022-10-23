В последнее время 78-летний австриец боролся с раком. Матешиц очень похудел и не хотел, чтобы общественность знала о его состоянии. В субботу, 22 октября, его не стало, сообщает Bild.

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В 1987 году Дитрих Матешиц выпустил на рынок знаменитый напиток Red Bull, являющийся самым дорогим брендом в Австрии. По итогам 2021 года было продано около 10 миллиардов банок с напитком.

Именно по его инициативе был создан ряд футбольных клубов группы Red Bull – РБ Лейпциг (соперник Шахтера в ЛЧ), Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз и бразильский РБ Брагантино. Также Матешиц финансировал команду Формулы-1.

Дитрих Матешиц был самым богатым австрийцем. Его состояние оценивается почти в 27 миллиардов долларов США. Он очень редко появлялся на публике и был очень застенчивым. Матешиц никогда не был женат, но имел двоих детей от отношений с Анитой Герхардтер – главой одного из его благотворительных фондов.

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