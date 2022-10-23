Мільярдер Дітріх Матешіц, який створив знаменитий концерн Red Bull, пішов із життя після тривалої боротьби з хворобою.

Останній часом 78-річний австрієць боровся з раком. Матешіц дуже схуд і не хотів, щоб громадськість знала про його стан. У суботу, 22 жовтня, його не стало, повідомляє Bild.

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У 1987 році Дітріх Матешіц випустив на ринок знаменитий напій Red Bull, який є найдорожчим брендом в Австрії. За підсумками 2021 року було продано майже 10 мільярдів банок з напоєм.

Саме за його ініціативи були створені низка футбольних клубів групи Red Bull – РБ Лейпциг (суперник Шахтаря в ЛЧ), Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз і бразильський РБ Брагантіно. Також Матешіц фінансував команду Формули-1.

Дітріх Матешіц був найбагатшим австрійцем. Його статки оцінюють у майже 27 мільярдів доларів США. Він вкрай рідко з'являвся на публіці та був дуже сором'язливим. Матешіц ніколи не був одружений, але мав двох дітей від стосунків з Анітою Герхардтер – очільницею одного з його благодійних фондів.

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