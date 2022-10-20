Вице-президент "Желтой Субмарины" Хосе Мануэль Льянеса скончался в возрасте 74 лет, сообщает El periodico Mediterraneo.

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Функционер вошел в совет директоров Вильярреала еще 29 лет назад. Льянеса приложил огромные усилия, чтобы клуб преодолел путь от второго дивизиона Испании до регулярных выступлений в еврокубках. Главные успехи – два полуфинала ЛЧ и победа в Лиге Европы 2020/21. Кроме того, в 1997-м Льянеса пригласил в Вильярреал Фернандо Роига, который стал его верным соратником и продолжил рационально развивать клуб.

Закулисная легенда "Желтой Субмарины" более 10 лет сражался с лейкемией, но это не мешало регулярно посещать домашний стадион. Лишь месяц назад умерла его жена, а сегодня печальная участь постигла и самого Льянесу.

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