Фанат Барселоны, который был немногим младше самого клуба, отправился в лучший мир.

Барселона в своих официальных соцсетях сообщила о смерти Мануэля Маньоса Гонзальбо. Преданный болельщик "блаугранас" ушел из жизни в возрасте 101 года.

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Гонзальбо не просто поддерживал Барселону, но и был сосио с 5 сентября 1932 года – ещё за четыре года до переворота Франсиско Франко и гражданской войны в Испании. Он был старейшим сосио Барсы. За верность руководство "кулес" в 2007 году наградило Мануэля особым членским билетом под номером "1", а такоже золотым знаком отличия.

Барселона выразила искренние соболезнования его семье и друзьям. "Пусть покоится с миром", – написано в прощании.

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