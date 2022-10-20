Віце-президент "Жовтої Субмарини" Хосе Мануель Льянеса помер у віці 74 років, інформує El periodico Mediterraneo.

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Функціонер увійшов до ради директорів Вільяреала ще 29 років тому. Льянеса доклав величезних зусиль, щоб клуб подолав шлях від другого дивізіону Іспанії до регулярних виступів у єврокубках. Головні успіхи – два півфінали ЛЧ та перемога у Лізі Європи 2020/21. Крім того, у 1997-му Льянеса запросив до Вільяреала Фернандо Роіга, який став його вірним соратником і продовжив раціонально розвивати клуб.

Закулісна легенда "Жовтої Субмарини" понад 10 років боровся з лейкемією, але це не заважало регулярно відвідувати домашній стадіон. Лише місяць тому померла його дружина, а сьогодні сумна доля спіткала і самого Льянесу.

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