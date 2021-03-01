В семью Нико Кранчара пришла печальная новость. В вечность отошел его отец Златко.

Кранчар-старший умер в возрасте 65 лет после борьбы с тяжелой болезнью, сообщает Vecernji.

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Златко является легендой загребского Динамо и венского Рапида. С "синими" он становился чемпионом Югославии, а с "зелено-белыми" дважды выигрывал первенство Австрии. По завершении профессиональной карьеры стал тренером, возглавлял ряд команд, среди которых Кроация, Динамо Загреб, Риека и другие. Имел опыт работы со сборными Хорватии, Черногории и Ирана.

К слову, сын Златко Кранчара – Нико – с 2012 по 2016 годы принадлежал Динамо, хотя и почти все время выступал в аренде. За "бело-синих" он провел всего 22 поединка.

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