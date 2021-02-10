Жизнь Энрике Диаса Переса "Пачина" оборвалась на 83 году, сообщил официальный сайт "сливочных".

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Первые годы карьеры защитника прошли в родной Торрелавеге, Бургосе и Осасуне. В 1959-м Пачин присоединился к Реалу, и задержался там на 9 успешных сезонов. Вместе с мадридцами семь раз становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок Испании и Межконтинентальный Кубок. Наряду с легендарными Ди Стефано и Пушкашем дважды брал Кубок чемпионов – сезоны 1959/60 и 1965/66. После Реала отбегал по сезону за Бетис и мексиканскую Толуку.

Добавим, что Пачин провел 8 матчей за сборную Испании. В частности, принял участие в провальном чемпионате мира 1962 года, на котором пиренейцы заняли последнее место в группе. Карьера тренера оказалась посредственной – Энрике работал с аутсайдерами Примеры и представителями Сегунды (Осасуна, Леванте, Вальядолид, Альмерия, Альбасете, Гранада), редко задерживаясь где-то более чем на год.

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