Бывший полузащитник каталонцев умер в возрасте 88 лет, сообщил официальный Twitter клуба.

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Техада присоединился к родной Барселоне в 1953 году и задержался на восемь сезонов. Хавбек провел в футболке "блаугранас" 194 матча, отличился 92 голами. Техада участвовал в первом поединке на Камп Ноу – 24 сентября 1957 года против сборной игроков Варшавы. Каталонцы победили 4:2, а Хусто оформил гол+пас.

В 1961 году Техада перешел к принципиальному сопернику Барселоны – мадридскому Реалу. По мадридцев провел 33 матча, забил 10 мячей. Завершал карьеру в составе Эспаньола. Техада четыре раза становился чемпионом Испании (по два с Реалом и Барсой), а также выиграл три национальных Кубка (два с Барсой и один с Реалом).

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