Життя Енріке Діаса Переса "Пачіна" обірвалося на 83 році, повідомив офіційний сайт "вершкових".

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Перші роки кар'єри оборонця минули у рідній Торрелавезі, Бургосі та Осасуні. У 1959-му Пачін приєднався до Реала, і затримався там на 9 успішних сезонів. Разом з мадридцями сім разів ставав чемпіоном Іспанії, вигравав Кубок Іспанії та Міжконтинентальний Кубок. Поряд з легендарними Ді Стефано і Пушкашем двічі брав Кубок чемпіонів – сезони 1959/60 та 1965/66. Після Реала відбігав по сезону за Бетіс та мексиканську Толуку.

Додамо, що Пачін провів 8 матчів за збірну Іспанії. Зокрема, взяв участь у провальному чемпіонаті світу 1962 року, на якому піренейці посіли останнє місце в групі. Кар'єра тренера виявилася посередньою – Енріке працював з аутсайдерами Прімери та представниками Сегунди (Осасуна, Леванте, Вальядолід, Альмерія, Альбасете, Гранада), рідко затримуючись десь більш ніж на рік.

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