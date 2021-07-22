Умер легендарный тренер сборной Уэльса и Халл Сити
20:31 - Читати українською
Печальная весть пришла из Великобритании. В вечность отошел Майк Смит.
Бывший наставник Уэльса умер в возрасте 83 лет, сообщает Mail Online в своем Twitter.
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Смит вошел в историю сборной Уэльса, став первым тренером, рожденным в Англии, который возглавил команду. После 5 лет с "драконами" (1974-1979 годы) Майк работал с Халл Сити и национальной командой Египта, с которой выигрывал КАН в 1986-м.
Тренерская карьера Майка Смита завершилась там, и где началась – в сборной Уэльса в 1995 году.
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