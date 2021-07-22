Помер легендарний тренер збірної Уельсу та Халл Сіті
22 липня 20:26 - Читать на русском
Сумна звістка надійшла з Великобританії. У вічність відійшов Майк Сміт.
Колишній наставник Уельсу помер у віці 83 років, інформує Mail Online у своєму Twitter.
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Сміт увійшов в історію збірної Уельсу, ставши першим тренером, народженим в Англії, який очолив команду. Після 5 років з "драконами" (1974-1979 роки) Майк працював з Халл Сіті та національною командою Єгипту, з якою вигравав КАН у 1986-му.
Тренерська кар'єра Майка Сміта завершилась там, де й розпочалась – у збірній Уельсу в 1995 році.
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