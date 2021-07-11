Селтик в своем твиттере сообщил о смерти своей легенды Чарли Галлахера на 81 году жизни.

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Бывший нападающий провел большую часть своей карьеры в Селтике – с 1959 по 1970 годы. В составе "кельтов" Галлахер трижды становился чемпионом Шотландии и по разу выигрывал Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.

Самое же главное его достижения – триумф в Кубке чемпионов в сезоне 1966/67. Отметим, что эта победа в Кубке европейских чемпионов стала единственной для Селтика за всю его историю.

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