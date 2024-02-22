Беспомощность партнеров Зинченко в видеообзоре матча Порту – Арсенал – 1:0
08:29 - Читати українською
Порту дожал Арсенал в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
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Александр Зинченко до сих пор травмирован, а партнеры провели один из худших матчей сезона. Арсенал создавал хоть какую-то угрозу лишь на стандартах и завершил без единого удара в створ ворот.
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У Порту самым острым был Галену, который терроризировал Шахтер на групповом этапе. Бразилец упустил двойной супермомент, но реабилитировался на последней минуте матча. Вингер "драконов" великолепным обводящим ударом принес команде минимальный гандикап перед ответным матчем в Лондоне 12 марта.
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