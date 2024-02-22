Александр Зинченко до сих пор травмирован, а партнеры провели один из худших матчей сезона. Арсенал создавал хоть какую-то угрозу лишь на стандартах и завершил без единого удара в створ ворот.

Порту на последних секундах вырвал победу над Арсеналом – заслуженный провал Артеты в скучном матче ЛЧ без Зинченко

У Порту самым острым был Галену, который терроризировал Шахтер на групповом этапе. Бразилец упустил двойной супермомент, но реабилитировался на последней минуте матча. Вингер "драконов" великолепным обводящим ударом принес команде минимальный гандикап перед ответным матчем в Лондоне 12 марта.