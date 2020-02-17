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Умер легендарный голкипер Манчестер Юнайтед, который стал героем мюнхенской трагедии

09:48 122 Читати українською
Умер легендарный голкипер Манчестер Юнайтед, который стал героем мюнхенской трагедии
Гарри Грегг / Фотоколлаж Daily Express

Бывший вратарь Северной Ирландии Гарри Грегг ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Гарри Грегг умер 16 февраля в одной из больниц у себя на родине, сообщает BBC. "Гарри мирно скончался в больнице в окружении своей любящей семьи", – рассказали близкие легенды.

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Гарри Грегг известен своей игрой за Манчестер Юнайтед (1957-1966 годы) и сборную Северной Ирландии (1954-1963). Грегг был одним из "ребят Басби", которые в 1958-м попали в авиакатастрофу вблизи Мюнхена, когда погибли 23 человека. Гарри удалось выжить и он героически спасал своих партнеров из разбитого самолета.

Завершал свою карьеру игрока Грегг в Сток Сити.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Северная Ирландия Северная Ирландия Гарри Грегг
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