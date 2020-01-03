"Мій дід помер у 1972-му, але виглядає краще": ровесник Роналду шокував світ своїм виглядом – мораль від легенди Динамо

Чарлі Адам, знаменитий екс-хавбек Блекпула, Ліверпуля, Стока і збірної Шотландії, розпочав рік із переможного голу у Чемпіоншипі. Проте всі обговорюють зовсім не це.

Першого січня 2020 року всі англійські дивізіони за традицією вийшли на поле. У Чемпіоншипі особливу увагу могла б привернути зустріч лідерів – Вест Брома і Лідса, вони розписали нічию 1:1. Або ж голеада Хаддерсфілда та Стока (2:5). Або, зрештою, повний розгром, який Квінз Парк Рейнджерс організував для Кардіффа (6:1).

Проте вже другу добу англійська громада (і не тільки) перетравлює переможну світлину із офіційного твіттера Редінга, середняка чемпіонату. "Роялс" того вечора здобули надважливу звитягу на полі Фулхема (2:1), а переломний другий гол записав до свого активу 34-річний Чарлі Адам.

Глибокі зморшки, рідке волосся та жахливі зуби цього знаного півзахисника здійняли масовану хвилю емоцій та подиву серед уболівальників. Вочевидь, не тільки ми давненько не бачили Чарлі. Він змінився.

"Замість того, щоб висловити радість від перемоги, всі розмови крутяться навколо зовнішнього вигляду Адама. Варто зауважити, що від багатьох коментарів віє жорстокістю", – констатує видання Fanbanter.co.uk. Ось вам кілька прикладів.

"Господи! Чарлі Адам має такий вигляд, наче зібрався на пенсію".

"Це Боббі Чарльтон?!"

"Адам старіє, як хороше вино".

"Цими зубами можна з’їсти яблуко через тенісну ракетку".

"Моєму діду – 85. Він виглядає молодшим, ніж Адам".

"Мій дід помер у 1972-му, але він виглядає краще, ніж Чазза Адам".

"Він перетворюється у зомбі".

"Я збираюся видрукувати це фото і начепити на вікна свого дому, щоб відлякувати грабіжників".

"Мужчина праворуч на 10 місяців старший від мужчини ліворуч".

Життя не завжди видавалося Чарлі Адаму райським садом із помаранчами. Безперечно, була яскрава сторінка у Блекпулі, який під керівництвом неповторного Іана Холловея увірвався у Прем’єр-лігу за підсумками сезону 2009/10. Шотландський хавбек із пристойною "гарматою" і лідерськими якостями заволодів капітанською пов’язкою "мандаринів".

Влітку 2011-го Адама придбав Ліверпуль – тодішній наставник мерсисайдців Кенні Далгліш не пошкодував викласти за лідера Блекпула майже 10 мільйонів фунтів.

Невдовзі розпочалися трабли. Наприкінці року поліція затримала Гранта Адама, молодшого брата Чарлі, який грів лаву у Рейнджерс, через підозру у сектантстві. У березні 2012-го хавбек Ліверпуля вилетів до кінця сезону через травму щиколотки і проблеми із коліном. А напередодні нового, 2013-го, раптово помер його батько. Адаму-старшому було лише 50…

На той момент Чарлі вже приміряв футболку Сток Сіті – тут він проведе шість насичених сезонів. Щоправда, його удар втратить силу та прицільність, результативність наблизиться до нуля. У сезоні 2016/17 Адам як мінімум двічі стане загальним посміховиськом. Він очолить рейтинг найповільніших футболістів АПЛ за версією видання The Mirror, а у квітні 2017-го, пішовши подавати кутовий, дико сконфузиться у гостьовому матчі проти Бернлі (поразка 0:1). Те, що відбулося біля прапорця, преса охрестила "найгіршим корнером в історії футболу".

Чинний сезон у Редінгу – це не спроба перезапустити кар’єру. Адаму – 34, він уже далеко не в тій фізичній формі. Та й зіграв навіть не половину можливих матчів "Роялс", а менше (12 ігор, 2 голи). Він просто дограє – рухається за інерцією, поки не витратить рештки пального.

Вдивляючись у першосічневе фото колишньої зірки, на думку спадають слова Андрія Несмачного: "Світ сатани використав мене, вичавив, як лимон. Забрав молодість і сили, запропонував натомість фальшиву ілюзію успіху".

Твердження екс-"динамівця" – дуже суперечливе, м’яко кажучи. Але в історію Чарлі Адама воно вписується на всі сто.

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