Умер Роб Ренсенбринк – легенда сборной Нидерландов, которого называли "Вторым Кройфом"

Печальные новости пришли из Нидерландов. В возрасте 72-х лет скончался Роб Ренсенбринк – один из лучших футболистов в истории национальной команды.

24 января ушел из жизни бывший атакующий хавбек сборной Нидерландов Роб Ренсенбринк. Ему было 72 года. Причина смерти – болезнь мышц, которой он страдал с 2012 года, информирует официальный сайт Футбольного союза Нидерландов.

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Роба Ренсенбринка называли "Вторым Кройфом". В составе сборной Нидерландов он забил 1000-й гол в истории чемпионатов мира, дважды становился серебряным призером Мундиаля (в 1974 и 1978 годах). Всего за национальную команду он провел 46 матчей и забил 14 голов.

На клубном уровне Ренсенбринк известен по выступлениям в Брюгге и Андерлехте. Занял второе место в голосовании за "Золотой мяч"-1976 и третью позицию в 1978 году.

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