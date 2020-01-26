toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ВАЛЕНСИЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР - ЛЕХ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Умер Роб Ренсенбринк – легенда сборной Нидерландов, которого называли "Вторым Кройфом"

01:02 17 Читати українською
Умер Роб Ренсенбринк – легенда сборной Нидерландов, которого называли "Вторым Кройфом"
Роб Ренсенбринк (по центру)

Печальные новости пришли из Нидерландов. В возрасте 72-х лет скончался Роб Ренсенбринк – один из лучших футболистов в истории национальной команды.

24 января ушел из жизни бывший атакующий хавбек сборной Нидерландов Роб Ренсенбринк. Ему было 72 года. Причина смерти – болезнь мышц, которой он страдал с 2012 года, информирует официальный сайт Футбольного союза Нидерландов.

В Австралии футболиста убила акула

Роба Ренсенбринка называли "Вторым Кройфом". В составе сборной Нидерландов он забил 1000-й гол в истории чемпионатов мира, дважды становился серебряным призером Мундиаля (в 1974 и 1978 годах). Всего за национальную команду он провел 46 матчей и забил 14 голов.

На клубном уровне Ренсенбринк известен по выступлениям в Брюгге и Андерлехте. Занял второе место в голосовании за "Золотой мяч"-1976 и третью позицию в 1978 году.

"Тот звонок изменил нашу жизнь": год со дня гибели Эмилиано Салы – трагедии, которая шокировала весь мир

blog_ava
Шахтер – Лех: Тайсон уже не капитан, украинский легионер лучший, дебюты новичков и эксперимент с форвардом
25 января
1863
Теги
Мир Андерлехт Андерлехт Брюгге Брюгге Нидерланды Нидерланды Смерти футболистов Главное Роб Ренсенбринк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
23
мин
Атлетико
13:00
Леганес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук