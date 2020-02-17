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Помер легендарний голкіпер Манчестер Юнайтед, який став героєм мюнхенської трагедії

17 лютого 09:48 4704 Читать на русском
Помер легендарний голкіпер Манчестер Юнайтед, який став героєм мюнхенської трагедії
Гаррі Грегг / Фотоколаж Daily Express

Колишній воротар Північної Ірландії Гаррі Грегг пішов з життя у віці 87 років.

Гаррі Грегг помер 16 лютого в одній із лікарень у себе на батьківщині, повідомляє BBC. "Гаррі мирно помер в лікарні в оточенні своєї люблячої сім'ї", – розповіли близькі легенди.

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Гаррі Грегг відомий своєю грою за Манчестер Юнайтед (1957-1966 роки) та збірну Північної Ірландії (1954-1963). Грегг був одним з "хлопців Басбі", які у 1958-му потрапили у авіакатастрофу поблизу Мюнхена, коли загинули 23 особи. Гаррі пощастило вижити і він героїчно рятував своїх партнерів з розтрощеного літака.

Завершував свою кар'єру гравця Грегг у Сток Сіті.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Північна Ірландія Північна Ірландія Гаррі Грегг
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