Футбольная легенда отошла в мир иной в возрасте 77 лет. Последние часы своей жизни Никколаи провел в больнице города Пистоя.

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"Весь Кальяри оплакивает смерть Комунардо Никколаи, незабываемого главного героя Скудетто 1970 года. Он оставил о себе память великого спортсмена, вежливого, доброго, уважительного, доброжелательного человека, который умел заслужить любовь. Прощай, Комунардо", – говорится в заявлении пресс-служба Кальяри.

Стоит заметить, что Никколаи – легенда итальянского футбола, особенно для Сардинии. Он был лидером Кальяри, который в 1970 году выиграл Серию А. Это та легендарная команда с Джиджи Ривой. В этот же год Комунардо стал вторым на чемпионате мира, где провел за Италию три матча.

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