"Беда одна не приходит. И снова потеря в нашей футбольной семье. В возрасте 88 лет отошел в лучший мир ветеран полтавского футбола Лер Гедеванишвили.

Родился Лер Сергеевич 15 ноября 1934 года. Первые футбольные шаги делал в эстонской столице – Таллинне. В 1952 году вместе с семьей переехал в Полтаву, где начал выступления в местном Локомотиве. После неудачного перехода в Локомотив харьковский, где молодому полузащитнику раскрыть весь потенциал помешала травма, позже вернулся в Полтаву. С 1958 по 1959 годы выступал в классе Б за Колхозник, всего отыграв 24 поединка и отличившись 4 забитыми мячами.

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С 1961 года начал свою тренерскую деятельность. В частности, стоял во главе одной из лучших команд области того времени – Спутника. Имел звание судьи республиканской категории, работая рядом с известными корифеями судейского корпуса – Юрием Винцентиком и Михаилом Чернявским.

1968-1969 – тренер полтавского Сельстроя (позже – Строитель). В 1974 году уже в Колосе стал начальником команды. Лера Сергеевича знают многие поколения футбольных людей. До последнего своего дня он сохранял отличную физическую форму: управлял автомобилем, посещал местные футбольные матчи, рассказывал множество интересных историй из жизни и постоянно шутил. Вечная память!" – написал в Facebook глава пресс-службы Ворсклы Артем Лобанов.

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