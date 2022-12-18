"Печальная новость поступила из Португалии... 18 декабря, на 67 году жизни, не стало известного защитника львовских команд СКА, СКА Карпаты, ФК Львов и Карпаты Ивана Гамалия.

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В 1989 году своим опытом помогал становлению возрожденной команды Карпаты. Позже вернулся во львовский клуб, за который выступал в 1993-1994 годах. В общей сложности Иван провел за Карпаты 36 игр, забив 2 гола. В Первой лиге в составе Кристалла (Чортков) в активе Гамалия 34 матча и 7 голов, в Кубке – 9 игр (2 гола). Успешно выступал за команду ветеранов Карпат. Многие годы Иван Гамалий проживал в Португалии, где также уделял внимание популяризации футбола среди украинской диаспоры.

Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного Ивана Павловича Гамалия. Вечная память…" – написал бывший пресс-атташе Карпат Юрий Назаркевич в Facebook.

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