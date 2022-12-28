"Біда одна не приходить. І знову втрата в нашій футбольній родині. У віці 88 років відійшов у кращий світ ветеран полтавського футболу Лер Гедеванішвілі.

Народився Лер Сергійович 15 листопада 1934 року. Перші футбольні кроки робив в естонській столиці – Таллінні. 1952-го разом із родиною переїхав до Полтави, де почав виступи в місцевому Локомотиві. Після невдалого переходу до Локомотива харківського, де молодому півзахисникові розкрити весь потенціал завадила травма, згодом повернувся до Полтави. З 1958-го по 1959-й роки виступав у класі Б за Колгоспник, загалом відігравши 24 поєдинки та відзначившись 4 забитими м’ячами.

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З 1961-го року почав свою тренерську діяльність. Зокрема, стояв на чолі однієї з найкращих команд області того часу – Супутника. Мав звання судді республіканської категорії, працюючи поруч із відомими корифеями суддівського корпусу – Юрієм Вінцентіком і Михайлом Чернявським.

1968-1969 – тренер полтавського Сільбуда (пізніше – Будівельник). В 1974 році вже у Колосі став начальником команди. Лера Сергійовича знають багато поколінь футбольних людей. До останнього свого дня він зберігав чудову фізичну форму: кермував автомобілем, відвідував місцеві футбольні матчі, розповідав безліч цікавих історій із життя та постійно жартував. Вічна пам’ять!" – написав у Facebook голова прес-служби Ворскли Артем Лобанов.

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