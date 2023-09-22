Джованни Лодетти скончался в возрасте 81 года. пресс-служба "россонери".

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Опорный полузащитник пробился в основу родного Милана в начале 1960-х. Лодетти отыграл за клуб 9 сезонов (276 матчей) и выиграл 7 трофеев, среди которых по два Скудетто и Кубки европейских чемпионов. Затем в его карьере были Сампдория, Фоджа и Новара. За сборную Италии провел 17 матчей и помог одержать победу на домашнем Евро-1968.

После завершения игровой карьеры Лодетти не простился с футболом. Он долго работал комментатором и экспертом на матчах Серии А.

Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita… pic.twitter.com/uiFnRZpMAq — AC Milan (@acmilan) September 22, 2023

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