Умер легенда Милана и чемпион Европы
Милан оплакивает потерю одного из самых ярких своих игроков эпохи 1960-х.
Джованни Лодетти скончался в возрасте 81 года. пресс-служба "россонери".
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Опорный полузащитник пробился в основу родного Милана в начале 1960-х. Лодетти отыграл за клуб 9 сезонов (276 матчей) и выиграл 7 трофеев, среди которых по два Скудетто и Кубки европейских чемпионов. Затем в его карьере были Сампдория, Фоджа и Новара. За сборную Италии провел 17 матчей и помог одержать победу на домашнем Евро-1968.
После завершения игровой карьеры Лодетти не простился с футболом. Он долго работал комментатором и экспертом на матчах Серии А.
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