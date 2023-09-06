Джинульфи умер в возрасте 81 года. Как информирует Corriere dello Sport, о его кончине сообщили члены его семьи.

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С 1962 по 1975-й год Джинульфи защищал ворота Ромы. В 1972-м году он отразил пенальти в исполнении Пеле в матче против Сантоса, и это событие стало самым главным в его игровой карьере – за всю свою жизнь "Король футбола" не реализовал считанное количество ударов с 11-метровой отметки. После этой встречи бразилец подарил вратарю свою футболку.

В составе "джаллоросси" голкипер дваджы выигрывал Кубок Италии – в 1964 и 1969 годах. Впоследствии Джинульфи также успел поиграть за Верону, Фиорентину и Кремонезе. Футбол 24 подробно рассказывал историю его жизни в отдельном материале.

Вратарь Ромы восхищал Пеле: потащил уникальный пенальти, получил футболку легенды и отказался от перехода в Сантос