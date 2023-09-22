Джованні Лодетті помер у віці 81 року, інформує прес-служба "россонері".

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Опорний півзахисник пробився в основу рідного Мілана на початку 1960-х. Лодетті відіграв за клуб 9 сезонів (276 матчів) і виграв 7 трофеїв, серед яких по два Скудетто та Кубки європейських чемпіонів. Потім в його кар'єрі були Сампдорія, Фоджа та Новара. За збірну Італії провів 17 матчів і допоміг перемогти на домашньому Євро-1968.

Після завершення ігрової кар'єри Лодетті не попрощався з футболом. Він довго працював коментатором та експертом на матчах Серії А.

Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita… pic.twitter.com/uiFnRZpMAq — AC Milan (@acmilan) September 22, 2023

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