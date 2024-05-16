В среду состоялись два матча 36-го тура чемпионата Испании. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 36-й тур

Райо Вальекано – Гранада – 2:1

Голы: Лежен, 23, де Фрутос, 80 – Бойе, 89

Удаления: Трехо, 5 (Райо Вальекано, красная карточка)

Севилья – Кадис – 0:1

Гол: Гвардиола, 90+6

Сельта – Атлетик – 2:1

Голы: Сведберг, 68, Альварес, 71 – Беренгер, 23

Хетафе – Атлетико – 0:3

Голы: Гризманн, 27, 42, 51

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Райо Вальекано дома одолел Гранаду. "Пчелы" в случае победы становились практически недосягаемыми для конкурентов в борьбе за выживание, зато андалусийцы шли предпоследними и еще в предыдущем туре с Реалом потеряли даже математические шансы на сохранение прописки.

Уже на 5-й минуте мадридцы остались в меньшинстве – Трехо грубо сыграл против соперника и увидел перед собой "горчичник". Однако после просмотра VAR арбитр изменил свое решение и удалил игрока Райо. Несмотря на это команда не стушевалась и в середине тайма вышла вперед, забив хаотичный и от того несколько веселый гол.

Гранада никак не смогла воспользоваться своим преимуществом и до 80-й минуты не нанесла ни одного удара в створ ворот. В конце встречи "насриды" пропустили во второй раз, но на последней минуте все-таки нашли в себе силы огрызнуться голом в ответ. Интересно, что Бойе ассистировал Роделас, который в этом матче дебютировал в Ла Лиге.

В еще одном поединке Севилья уступила Кадису. Хозяева давно решили все свои задачи, в то время, как гости от спасительной семнадцатой строчки отставали на 5 очков. Несмотря на равную борьбу Кадис сумел забить в середине второго тайма, но арбитр гол отменил из-за фола в атаке.

Казалось, все завершится боевой ничьей, но на шестой добавленной минуте Гвардиола подарил надежду болельщикам Кадиса на следующий сезон в элите.

В вечернем слоте Атлетико и Атлетик решали судьбу последней путевки в ЛЧ – пусть и в отдельных матчах. Вообще-то, вопросы по ней были де-факто закрыты давно, но баски все же могли сократить отставание от топ-4 до пяти очков. Для этого надо было одолеть Сельту на выезде и надеяться на параллельное поражение мадридцев.

Подопечные Эрнесто Вальверде вышли вперед на 23-й минуте прямым ударом Беренгера с углового. Шедевр!

Впрочем, после перерыва в составе галисийцев вышел 20-летний Уго Альварес. В середине второго тайма юноша перевернул ход встречи, сначала ассистировав Сведбергу, а через три минуты отличившись и самостоятельно – 2:1!

Атлетик капитулировал, ведь в параллельном матче Атлетико уже давно праздновал разгром. Его в дерби с Хетафе организовал Гризманн, который оформил хет-трик. Два ассиста – в активе Лино, однако действительно крутой пас Антуану отдал Де Пауль. Чемпион мира чемпиона мира видит издалека.

"Матрасники" победили со счетом 3:0, оторвавшись от Атлетика (то есть, от пятой позиции) на одинадцать очков. Битва за ЛЧ в Испании завершена. В следующем розыгрыше будут выступать Реал, Барселона, Жирона и Атлетико.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ