"Неделя подготовки к турниру? Мы этому рады. За это могу только поблагодарить руководство УАФ, что пошло нам навстречу, это много значит. Также хочу поблагодарить за подготовку футболистов клубы, чьи представители есть в нашей национальной команде.

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К сожалению, есть потери. Но это не касается легионеров. Из-за травмы не смог приехать полузащитник киевского Динамо Владимир Озимай, на которого мы очень рассчитывали. А в остальном, считаю, на сегодня это оптимальный состав нынешней сборной Украины.

Будущие соперники в группе? Не буду конкретизировать, но могу точно сказать, что, изучая оппонентов, я сделал вывод, что каждая из сборных в нашей группе может преподнести сюрприз. Кто будет лучшим, покажут сами поединки. У каждого из соперников примерно одинаковые шансы на успех. Сборная Украины должна быть готова к тому, чтобы в каждой игре проявлять свои лучшие качества, только так мы сможем достичь высоких результатов.

Задачи перед командой? Как бы это банально не звучало, но мы хотим побеждать в каждой игре. Финальная часть Евро отличается от квалификации или элит-раунда, здесь очень важна психологическая устойчивость, должно быть хорошее функциональное состояние, при этом я уже не говорю о желании и настрое команды.

В таких турнирах каждая игра является решающей. Мне бы очень хотелось, чтобы ребята прониклись нашими идеями и подарили хоть немного радости украинскому народу в такое сложное время", – приводит слова Мороза официальный сайт УАФ.

Добавим, что сборная Украины U-17 вышла на Евро-2024, где соперниками в группе станут Кипр, Сербия и Чехия. Первый матч "сине-желтых" состоится уже 20-го мая.

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