На 75 году жизни остановилось сердце бывшего футболиста Динамо и тренера динамовской футбольной школы Вячеслава Семенова, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Умер легендарный экс-капитан Карпат – он оформил исторический хет-трик в ворота московского Локомотива

Напомним, Семенов – воспитанник киевского клуба, в котором и начал профессиональную карьеру в 1965 году. С 1969 по 1972 гг. выступал за Зарю, после чего вернулся в Динамо. В 1975-м один сезон провел в Днепре и снова отправился в Зарю. Повесил бутсы на гвоздь в киевском СКА, где был играющим тренером.

За время выступлений успел стать четырехкратным чемпионом Советского Союза с Динамо и выиграл золото первенства с Зарей, а также завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

После завершения карьеры работал детским тренером в Динамо (с 1979 года).

"Калмик чи бурят дивиться у паспорт: "Ціль поїздки?": бешкетував з Несмачним у Криму, шокував Динамо, друг загинув у ДТП