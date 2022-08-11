В среду, 10 августа, на 76-м году жизни перестало биться сердце экс-игрока Карпат Остапа Савки, сообщает официальный сайт "львов".

Умер легенда Карпат, который выиграл исторический Кубок СССР

Уроженец Дрогобыча, выступавший на позициях защитника и полузащитника, начал профессиональную карьеру в местном Нефтянике в 1965 году. В сезоне 1968/69 провел 26 матчей за Шахтер, откуда перешел в Карпаты. В составе "львов" провел 9 сезонов, был капитаном команды, участвовал в дебютном еврокубковом походе в 1970-м.

Савка вошел в историю Карпат как автор хет-трика в ворота московского Локомотива, оставшегося единственным для футболистов Карпат в Высшей лиге СССР. Всего за львовскую команду провел 194 матча, отличился 16 голами. Завершал карьеру в никопольском Колоссе (1979) и херсонском Кристалле (1980). Работал тренером СДЮШОР-4 (Львов).

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?