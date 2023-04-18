На 67-м году жизни скончался бывший украинский арбитр Вадим Шевченко. Он работал еще на матчах первого чемпионата независимой Украины, а в целом обслуживал футбольные поединки до 2002 года, сообщает Sportarena.

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Последний раз в качестве ассистента арбитра выходил на поле 10 сентября 2005 года. После завершения карьеры судьи стал наблюдателем арбитража. В частности, с 2008 по 2011 год Вадим Шевченко возглавлял Комитет арбитров ФФУ (на этой должности в УАФ сейчас работает Лучано Лучи).

Кроме судейства (в 1993 году Шевченко стал арбитром ФИФА), он успел и сам поиграть в футбол. Вадим Шевченко выступал за юношескую команду Динамо, Спартак Житомир, Кривбасс и Авангард Ровно.

Напомним, в понедельник, 17 апреля, скончался бывший игрок Динамо Павел Шкапенко. Ему было всего 50 лет.

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