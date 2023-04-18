На 67-му році життя помер колишній український арбітр Вадим Шевченко. Він працював ще на матчах першого чемпіонату незалежної України, а загалом обслуговував футбольні поєдинки до 2002 року, повідомляє Sportarena.

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Востаннє у ролі асистента арбітра виходив на поле 10 вересня 2005 року. Після завершення кар'єри судді став спостерігачем арбітражу. Зокрема, з 2008-го по 2011 рік Вадим Шевченко очолював Комітет арбітрів ФФУ (на цій посаді в УАФ зараз працює Лучано Лучі).

Окрім суддівства (у 1993 році Шевченко став арбітром ФІФА), він встиг і сам пограти у футбол. Вадим Шевченко виступав за юнацьку команду Динамо, Спартак Житомир, Кривбас та Авангард Рівне.

Нагадаємо, у понеділок, 17 квітня, помер колишній гравець Динамо Павло Шкапенко. Йому було лише 50 років.

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