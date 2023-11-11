Внезапно оборвалась жизнь нападающего албанской Эгнатии Рафаэля Двамени. Он умер 11 ноября во время футбольного матча.

Поединок албанского чемпионата Эгнатия – Партизани ознаменовался трагическим событием. Во время игры скончался нападающий гостей Рафаэль Двамена. Ему было 28 лет.

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Ганец потерял сознание и упал на газон на 24-й минуте игры. Врачи начали оказывать помощь прямо на поле, а скорая забрала его в больницу. По дороге в больницу Двамена умер.

Рафаэль за свою карьеру успел поиграть за Цюрих, Леванте, Сарагосу, Вайле, Линц, швейцарский Олд Бойз и ряд других клубов. В свое время Двамена попадал в сферу интересов Шахтера, а в 2022 году находился на просмотре в Заре.

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