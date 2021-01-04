Англичанин Джерри Марсден скончался в возрасте 78 лет в воскресенье, 3 января. Смерть наступила из-за непродолжительной болезни, которая не связана с COVID-19.

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Ливерпуль почти сразу красиво почтил память легендарной для клуба личности. "Голос Джерри сопровождал наши самые большие матче. Его гимн объединял игроков, тренерский штаб и болельщиков по всему миру, помогая создавать по-настоящему что-то особенное. Ты никогда не будешь одинок", – написали в Twitter мерсисайдцы.

Заметим, что именно версия You'll Never Walk Alone в исполнении Марсдена звучит на Энфилде во время поединков и сегодня.

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