Известный нападающий в возрасте 47 лет проиграл борьбу коронавирусу, сообщает официальный сайт Коритибы.

Умер Бернар Жинеду – автор первого гола в истории ПСЖ

Клебер провел 34 дня в отделении интенсивной терапии, но не смог справиться с болезнью. Утром в субботу (2 января) врачи констатировали смерть экс-футболиста.

Мэр Куритибы объявил трехдневный траур по местной легенде. Клебер выступал за "славных" в девяностые, провел 85 матчей и забил 45 голов. Такох защищал цвета Португезы, Гуарани, Можи Мирим и Сеары, по сезону отыграл за японский Киото Санга и испанскую Мериду.

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