Вторая команда запорожского Металлурга из-за проблем с финансированием покидает третий по силе дивизион.

"Коммунальное предприятие МФК Металлург приняло трудное решение об отказе своей команды от участия в чемпионате Украины среди клубов Второй лиги из-за финансовых трудностей.

Украинский клуб официально сообщил о начале расформирования

Депутаты Запорожского городского совета существенно уменьшили финансирование клуба на 2024-й год, поэтому сохранить обе футбольные команды в прифронтовом городе после сокращения бюджета стало невозможным. Таким образом принято решение оставить одну профессиональную команду и расформировать Металлург-2. Соответствующее письмо было направлено президенту ПФЛ Александру Каденко", – говорится в заявлении на официальном сайте запорожцев.

Напомним, ранее главный тренер первой команды Владимир Микитин заявил, что из-за неуплаты Металлистом 1925 второй части транша за трансфер Алексея Сидорова, нет возможности организовать подготовительные сборы и питание команды.

К слову, на зимнюю паузу МФК Металлург-2 ушел на двенадцатой строчке турнирной таблицы Второй лиги, набрав 16 очков.

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