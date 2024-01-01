Здоровье 78-летнего Беккенбауэра, который давно не появлялся на публике и сейчас живет в Австрии, в последнее время значительно ухудшилось. Об этом рассказал брат легендарного футболиста и тренера на премьере документального фильма о Беккенбауэре.

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"Он чувствует себя плохо. Если бы я сказал, что все хорошо, то бы соврал, а лгать я не люблю. Сейчас его жизнь – это постоянные взлеты и падения", – цитирует Вальтера Беккенбауэра Mundo Deportivo.

Франц Беккенбауэр долгое время борется с проблемами со здоровьем. Ранее он перенес две операции на сердце, потерял зрение на один глаз, а также немецкой легенде сделали имплантацию части бедра.

Напомним, Франц Беккенбауэр отдал Баварии 13 лет карьеры футболиста. Также легендарный защитник выступал за Нью-Йорк Космос и Гамбург. Список трофеев Беккенбауэра-футболиста впечатляет: три Кубка чемпионов, два "Золотых мяча", пять титулов Бундеслиги, чемпионство мира и Европы в составе сборной Германии. Как тренер Кайзер Франц работал в сборной Германии (став чемпионом мира-1990), Марселе и Баварии. Является почетным президентом мюнхенского клуба.

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