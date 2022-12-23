Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо сообщил, что в ожесточенных боях за Бахмут погиб Олег "Рыба" Рыбальченко.

Известный защитник Карпат умер в Португалии

В свое время он имел отношение к фанатскому сектору, а с 2014 года пошел защищать Родину от российских захватчиков.

Напомним, что полномасштабная война Украины с Россией длится уже более 300 дней. Страна-террорист продолжает вызывать проблемы украинцам, регулярно обстреливая города, в частности, важную инфраструктуру.

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