Погиб фанат Динамо, защищавший Украину в боях вблизи Бахмута
22:18 - Читати українською
Очередное трагическое известие пришло с фронта.
Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо сообщил, что в ожесточенных боях за Бахмут погиб Олег "Рыба" Рыбальченко.
Известный защитник Карпат умер в Португалии
В свое время он имел отношение к фанатскому сектору, а с 2014 года пошел защищать Родину от российских захватчиков.
Напомним, что полномасштабная война Украины с Россией длится уже более 300 дней. Страна-террорист продолжает вызывать проблемы украинцам, регулярно обстреливая города, в частности, важную инфраструктуру.
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